Fabio Fazio e Rocco Siffredi, l’intervista choc: “Alle donne piace essere picchiate”. VIDEO

Fabio Fazio e Rocco Siffredi: l'intervista del 1994 fa ancora discutere per i toni e i contenuti chiaramente sessisti.

Fabio Fazio e Rocco Siffredi: correva l’anno 1994 e i due protagonisti avevano qualche anno in meno. Quell’intervista fece discutere e se fosse avvenuta di questi tempi, avrebbe fatto sicuramente il giro del web con Rocco Siffredi messo alla gogna nella pubblica piazza dei social.

Fabio Fazio e Rocco Siffredi: l’intervista choc

Il 18 marzo 1994, il giornalista Fabio Fazio intervista il pornodivo Rocco Siffredi, un giovane attore che scalava il successo dei film erotici.

L’intervista fece discutere sia per le provocazioni di Fazio sia per le risposte “arroganti” ed “offensive” del pornoattore Siffredi.

Già all’inizio dell’intervista, Fazio chiede a Siffredi il numero di donne “possedute” negli ultimi giorni. Quasi come se fossero oggetti o trofei da esibire. Ovviamente, il “dotato” (non di umiltà e delicatezza) Siffredi coglie l’assist e si scatena sulla domanda, sparando numeri come pallottole dritte al cuore delle donne.

Rocco Siffredi: “Alle donne piace essere picchiate”. VIDEO

La frase choc su cui si discute con Fazio è stata rilasciata in un’intervista fatta qualche giorno prima al giornale “Indipendente”. Rocco Siffredi nell’intervista al quotidiano si definiva un “animale del sesso” nella sua accezione più brutale ma soprattutto dichiarava che “il 90% delle donne conosciute piace essere picchiate”.

Una frase che lo stesso Fazio definisce “terribile” ma il “dotato” Rocco non solo sorride ma è lusingato quasi fosse un vanto.

Quell’intervista è presente sul web e fa ancora rumore per tanti motivi. Toni e contenuti chiaramente sessisti che oggi farebbero rivoltare il mondo del web ma non solo.

