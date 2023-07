Francesca Michielin a San Giovanni Valdarno: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Francesca Michielin a San Giovanni Valdarno si esibisce in concerto per quelli che sono i suoi eventi estivi che proseguiranno anche nelle prossime settimane e mesi. Biglietti del concerto di mercoledì 19 luglio ancora disponibili.

Francesca Michielin a San Giovanni Valdarno: scaletta canzoni

Francesca Michielin ha pubblicato il suo nuovo album.La cantante festeggia 10 anni di straordinaria carriera insieme ai suoi fan con una nuova tournèe Bonsoir! Michielin 10, che la vede salire sui palchi di diverse città italiane. Nella serata del 19 luglio si esibisce a San Giovanni Valdarno. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che porterà sul palco:

Occhi grandi grandi

Vulcano

ghetto perfetto

Battito di ciglia

Leoni

Comunicare

un bosco

Cattive stelle

Chiamami per nome

Un cuore in due

Distratto / I wonder about you

25 Febbraio

quello che ancora non c’é

Cheyenne

Padova può ucciderti più di Milano

Bolivia

L’amore esiste

Io non abito al mare

Nessun grado di separazione

verbena

All Too Well

Tutto è magnifico

bonsoir

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare i biglietti sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continua nelle prossime settimane e mesi in giro per l’Italia.

Sabato 22 luglio Lajatico (PI)

Domenica 23 luglio 2023 | Ponte di Legno – Tonale @ WATER MUSIC FESTIVAL Lago Valbiolo

Lunedì 24 luglio 2023 | Ricaldone (AL) @ L’ISOLA IN COLLINA

Venerdì 28 luglio 2023 | Bergamo @ Lazzaretto

Lunedì 31 luglio 2023 | Bardonecchia (TO) @ FESTIVAL BORGATE DAL VIVO loc. Chesal

Mercoledì 2 agosto 2023 | Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA Lo Quarter

Martedì 8 agosto 2023 | Alcamo (TP) @ ALCART FESTIVAL Ex Cave Orto di Ballo

Domenica 13 agosto 2023 | Castellaneta Marina (TA) @ MELODYE MUSIC FEST Albatros Beach Club

Martedì 29 agosto 2023 |San Vito Tagliamento (PN) @ FESTIVAL STELLE D’ESTATE Piazza del Popolo

Sabato 9 settembre 2023 | Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Domenica 10 settembre 2023 | Milano @ CASTELLO SFORZESCO

Domenica 17 settembre Cuneo

Lunedì 18 settembre 2023 | Verona @ FESTIVAL DELLA BELLEZZA Teatro Romano