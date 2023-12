Fellow, chi è il cantante ex X Factor a Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Fellow, ex concorrente di X Factor 2021 e finalista di Sanremo Giovani 2023. Quarto classificato nella quindicesima edizione del talent show Sky, sogna un posto all’Ariston con il brano Alieno.

Chi è Fellow, da X Factor a Sanremo Giovani 2023: vita privata e carriera del cantante

Nato ad Asti nel 2000, Federico Castello, in arte Fellow, è un cantante di 23 anni tra i dodici finalisti dell’edizione 2023 di Sanremo Giovani. Coltiva la sua passione per la musica in gioventù grazie al suo amato nonno, membro di una band con cui si esibiva spesso durante sagre di paese. Federico cantava spesso insieme al nonno, dedicandosi soprattutto a pezzi anni Sessanta e Settanta. Il suo nome d’arte nasce dall’unione delle iniziali del suo nome, “Fe“, le tre lettere finali del suo cognome, “llo”, e la lettera “w”, con cui crea la parola Fellow. L’ispirazione arriva da un sogno di una persona a lui vicina: “Non mi piaceva. Poi passato qualche giorno mi sono innamorato del significato. In inglese significa compagno, amico”.

Muove i suoi primi passi come artista esibendosi al Jazz Club di Torino. Si fa notare al Tour Music Fest, concorso musicale europeo dedicato agli artisti emergenti, dove arriva in semifinale. Nel 2020 vince il Premio SIAE al Festival di Castrocaro con il brano Fire. “Ho scritto ‘Fire’ perché ne avevo bisogno.” -spiega Fellow a Viaggi News– “Dovevo trovare un modo semplice di spiegare a me stesso cosa stesse succedendo e allo stesso tempo urlare al mondo ciò che avevo dentro”.Nel 2021 ha la sua grande occasione grazie alla quindicesima edizione di X Factor, che gli da la chance di lavorare al fianco di uno dei suoi miti, Mika. Punta di diamante della squadra dell’artista britannico, arriva fino in finale e manca il podio di un soffio accontentandosi del quarto posto.

In finale a Sanremo Giovani 2023 con Alieno: “È dedicata a tutti quelli che si sentono fuori luogo”

Nel 2023 Fellow torna in tv per la finale di Sanremo Giovani 2023. L’ex finalista di X Factor punta a conquistarsi un posto al Festival di Sanremo 2024 con il suo nuovo brano, Alieno. Intervistato da Torino Oggi, il giovane cantante ha parlato dei temi del suo pezzo: “È una canzone dedicata a tutte le persone che spesso si sentono fuori luogo, diverse. È un inno all’essere sempre se stessi, liberandoci dal giudizio degli altri, che sia ad una festa o ad un concerto, mentre camminiamo o durante i momenti difficili, altrimenti che senso ha tutto quanto?!”.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Fellow, per il momento, sono quasi nulle. Se l’artista ha già una compagna di vita, di certo sta cercando di vivere il suo amore lontano dai riflettori. Per seguire al meglio la sua carriera e la sua quotidianità si può dare uno sguardo ai suoi tanti profili social. Ha già accumulato un seguito di oltre 35mila follower su Instagram, sebbene su TikTok e su Facebook si fermi a qualche migliaio di fan.