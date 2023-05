Chi l’ha visto?, puntata del 10 maggio: anticipazioni e casi trattati

Chi l’ha visto? torna in tv con una nuova puntata nella serata di mercoledì 10 maggio. Due casi importanti e in esclusiva saranno tratti nello studio del programma di Rai 3 che porta alla luce i misteri attuali.

Chi l’ha visto?, puntata del 10 maggio: anticipazioni

Ritorna il programma investigativo di Rai 3 Chi l’ha visto? nella serata di mercoledì 10 maggio. Al centro sempre lo stile del programma. “Casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate”. Dunque, l’appuntamento in tv è alle ore 21.20 con la possibilità di seguire la puntata anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

I casi trattati

I due casi principali trattati nella puntata saranno0 quello di Emanuela Orlandi, la ragazza del Vaticano scomparsa più di 30 anni fa. In studio ci sarà il fratello Pietro che porterà aggiornamenti riguardo la storia di Emanuela. Inoltre, verrà trattato il caso della ragazza pakistana Saman, uccisa dalla famiglia perché ha rifiutato un matrimonio combinato. Ci saranno immagini ma anche documenti inediti mostrati in esclusiva.