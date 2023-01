Allerta meteo in Campania, avviso della Protezione Civile e nuovo allarme a Casamicciola di Ischia

Allerta meteo in Campania: nella giornata di lunedì 9 gennaio 2023 la Protezione Civile ha emanato un bollettino di criticità a causa del maltempo. Attenzionato in particolare il Comune di Ischia Casamicciola.

Allerta meteo in Campania, avviso della Protezione Civile

Allerta meteo in Campania per l’inizio di settimana, in particolare nella giornata di lunedì 9 gennaio. La Protezione Civile ha emato un bollettino mettendo in guardia le autorità anche sui possibili rischi.

“La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di lunedì 9 gennaio sull’intero territorio regionale, comprese le isole del Golfo di Napoli.

Si prevedono temporali anche intensi, venti forti sud-occidentali con rinforzi e possibili raffiche (tendenti poi a disporsi da Nord-Ovest a partire dal pomeriggio di domani), mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Attenzione va posta al rischio idrogeologico. Sono possibili fenomeni come, ad esempio: ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

Nuovo allarme a Casamicciola di Ischia

A causa del maltempo che si abbatte sulla Campania, un nuovo allarme è scattato anche sull’isola di Ischia con attenzione particolare al Comune di Casamicciola. Ancora una volta disagi per gli abitanti dopo la tragedia di qualche settimana fa.

“Casamicciola scatta una nuova evacuazione per i cittadini delle zone a rischio per l’allerta meteo: il Comune ha infatti resto noto che, a seguito della dichiarazione di allerta meteo gialla, chi vive nelle zone considerate pericolose per il rischio idrogeologico dovrà lasciare la propria abitazione per 24 ore.

L’evacuazione scatterà dalle ore 16 e, come per le occasioni precedenti, i cittadini allontanati per precauzione dalle case potranno recarsi negli alberghi individuati dal Comune per ciascun nucleo familiare o presso parenti o amici. Saranno i vigili urbani a contattare telefonicamente i casamicciolesi che devono lasciare le case indicando l’albergo in cui recarsi; è stato organizzato un servizio navetta da piazza Marin ed è disponibile un numero verde (lo 800850114) per ottenere ulteriori informazioni.

Gli abitanti delle zone a basso rischio dovranno invece rimuovere i veicoli in sosta in strade o piazze ed evitare di utilizzare scantinati o locali seminterrati. Gli abitanti di Casamicciola che dovranno allontanarsi dalle abitazioni sono circa 500″.