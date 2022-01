Alex Belli, spuntano “altre donne” dopo Delia e Soleil

L’attore Alex Belli sta frequentando altre donne fuori dalla casa del Grande Fratello? L’indiscrezione, data da Mattino 5, ha del clamoroso e potrebbe rivoltare ancora una volta tutti gli equilibri della casa del Gf.

Alex Belli, spuntano altre donne?

Nonostante il chiarimento chiesto da Delia Duran sulla storia d’amore che li riguarda, l’ex concorrente del Gf Vip Alex Belli è stato pizzicato dai paparazzi assieme ad altre donne.

Nello spazio che il programma dedica al programma condotto da Alfonso Signorini, infatti, si dice che la notizia sia stata svelata dal paparazzo Andrea Franco Alajmo (che già in passato si era occupato delle vicende riguardanti la storia tra Delia e Alex). La notizia, arrivata inaspettata anche nello studio di Mattino 5, potrebbe essere comunicata da Signorini anche all’interno della casa e provocare una reazione imprevedibile da parte di Delia e di Soleil Sorge.

Pochi giorni prima, in realtà, Alex Belli aveva scritto un tweet molto ambiguo che lasciava intendere di voler definitivamente lasciare Delia Duran (di cui la showgirl ancora non è a conoscenza).

I dubbi di Delia Duran

Già in questi giorni Delia Duran, parlando con le altre inquiline nella casa del Grande Fratello, aveva espresso diversi dubbi in merito al comportamento di Alex Belli. Se da un lato, infatti, chiede a lui di “dimostrarle qualcosa in più” se vuole davvero salvare la loro storia d’amore, dall’altra parte si è chiesta se il comportamento dell’attore, sia nei suoi confronti sia verso Soleil Sorge, sia davvero sincero.

“Potremmo essere due donne entrambe vittime di questa situazione” si è lasciata infatti scappare Duran nella casa. Come finirà la loro love story?