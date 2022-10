Rudy Zerbi, chi è la compagna Maria Soledad Temporini?

Rudy Zerbi è un conduttore radiofonico ma anche talent scout ad Amici ’22 e maestro di canto. Ma chi è la sua compagna Maria Soledad Temporini? Cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

l’attuale compagna di Rudy Zerbi è Maria Soledad Temporini: quarant’anni, quest’ultima è architetto e, in merito alla sua relazione con la compagna, Rudy ha affermato che “siamo stati amici per tanti anni, mi piaceva moltissimo ma non l’avevo mai vista come una potenziale compagna.

È una donna di talento, riesce a rendere speciale qualsiasi casa, ha un gusto straordinario. Il nostro è un rapporto bellissimo”. Rispetto a Rudy, la compagna preferisce stare alla larga dai riflettori e in generale dal mondo dello spettacolo che tanto ha coinvolto il compagno.

Il figlio Leo

Rudy e la compagna due hanno avuto un bambino, Leo, nato prematuro e che ha rischiato di morire. Sulla sua pagina social di Instagram, Rudy ha raccontato i mesi difficili che con la sua compagna ha vissuto.

“Al settimo mese di gravidanza la mia compagna ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene.

Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia”.