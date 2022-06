Giacomo Cavalli, chi è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta

Chi è Giacomo Cavalli, nuovo fidanzato di Diletta Leotta? Il giovane modello bresciano è la nuova fiamma della nota conduttrice DAZN. Scopriamo qualche informazione in più su di lui: dal profilo Instagram, alla carriera nella moda e da imprenditore.

Diletta Leotta ha una nuova fiamma: beccata in viaggio verso Palma di Maiorca

La celebre conduttrice di DAZN Diletta Leotta ha una nuova fiamma, il modello bresciano Giacomo Cavalli. La giornalista sportiva, volto della nota piattaforma streaming, ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Can Yaman.

Ne sono sicuri molti giornali di gossip, secondo i quali Leotta avrebbe organizzato una romantica fuga d’amore a Palma Di Maiorca con il suo nuovo compagno. Secondo il settimanale Chi, infatti, i due, già beccati insieme a maggio per le vie di Milano, sono stati visti lo scorso weekend all’aeroporto di Malpensa, pronti a spiccare il volo per l’isola spagnola. Ancora nessuna foto insieme della coppia, ma la presenza della conduttrice in Spagna è confermata da un suo stesso scatto.

Leotta ha infatti pubblicato una foto in costume da bagno con sottotitolo: “Primo bagno”.

Chi è Giacomo Cavalli, nuovo fidanzato di Diletta Leotta

Classe 1993, Giacomo Cavalli è nato a Brescia ed è figlio del noto velista Beppe Cavalli.

In passato ha provato a seguire la carriera sportiva del padre, ottenendo anche ottimi risultati. Nel 2015 arriva al secondo posto ai campionati mondiali juniores di vela. Ha una laurea in Economia e Marketing conseguita all’Università Bocconi di Milano. Nel corso degli anni è riuscito ad affermarsi come modello, sfilando e posando per marchi molto importanti. Tra questi spiccano Armani, Tommy Hilfiger, Bulgari, Dole & Gabbana e Liu Jo. Ha un profilo Instagram molto seguito, con oltre 68mila follower, che usa come blog personale e per pubblicizzare le sue collaborazione con i brand.