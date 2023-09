Lucio per amico Ricordando Battisti: dove vedere il docufilm e chi sono gli ospiti

Lucio per amico Ricordando Battisti è il titolo del docufilm lanciato dalla Rai per ricordare ed omaggiare un grande artista.

Lucio per amico Ricordando Battisti: ideato e scritto da Maite Carpio e prodotto da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari viene lanciato in prima serata un omaggio musicale all’artista che continua a vivere nella sua musica in eterno.

Lucio per amico Ricordando Battisti: dove vedere il docufilm

Lucio per amico. Ricordando Battisti è il docufilm che arriva in esclusiva su Rai 1 in prima serata mercoledì 13 settembre 2023. Il documentario sarà possibile seguirlo e recuperarlo anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. “Attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, proviamo a raccontare chi era Lucio Battisti come uomo, cosa c’era dietro la sua musica e le sue canzoni, e anche come queste facevano parte della sua vita”, viene presentato così il progetto della Rai.

Chi sono gli ospiti

Diversi sono i personaggi della musica italiana che hanno partecipato e contribuito a raccontare la vita musicale e personale di Battisti. Ecco chi ha deciso di accettare l’invito e accompagnare i tanti amanti del grande artisti in questo progetto: Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall’Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco. Non poteva mancare ovviamente Mogol che ha conosciuto e lanciato la prima parte della musica e carriera di Battisti. Tra i giovani cantanti ospiti ci sono Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri che interpreteranno una canzone di Battisti.