Fiorello, alla Meloni manda un messaggio ironico: “L’opposizione non è il Pd ma il marito Giambruno”

Fiorello, alla Meloni un messaggio ironico che riprende anche la figura del compagno Giambruno, molto chiacchierato negli ultimi giorni. Poi, commenti anche sul Festival di Sanremo sia riguardo alla sua presenza e a quella di Gerry Scotti.

Fiorello, alla Meloni manda un messaggio ironico

Fiorello ha partecipato al Festival della Comunicazione di Camogli e durante una intervista-show con il giornalista Aldo Grasso dal titolo Da grande vorrei essere la spalla di Fiorello ha mandato un messaggio ironico alla Meloni ma non solo. “L’opposizione della Meloni è il Pd? No, suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla da qualche parte c’è una Meloni che dice e che cavolo“.

Parole anche per Spalletti e Gerry Scotti

Lo showman ha commentato anche la prima partita in Nazionale di Spalletti: “Non abbiamo guardato la nazionale perché eravamo qui. Ma è la prima partita con il mister Spalletti, diamogli tempo di organizzare. Il bacino di calciatori bravi è sempre più stretto, noi italiani vogliamo tutto e subito”.

Sulla presenza di Gerry Scotti al prossimo Festival di Sanremo ha commentato così: “La foto di Amadeus con Gerry Scotti un indizio per il prossimo Sanremo? Perché no. Veniamo tutti da Radio Deejay e per Gerry Scotti sarebbe il giusto riconoscimento per una grande carriera”. Poi, sulla sua eventuale partecipazione al Festival, lo showman ha assicurato: “Se Amadeus mi inviterà, andrò solo l’ultima sera per dire ad Ama basta!“.

Infine, sull’inizio della nuova stagione di Viva Rai2: “Stiamo lavorando per fare Viva Rai 2 al Foro italico – ha detto Fiorello – Non c’è ancora l’ufficialità ma la direzione è quella. Inizieremo il 6 novembre”.