Simone Marchetti, chi è il direttore di Vanity Fair Italia: vita privata, fidanzato, figli

Chi è Simone Marchetti, giornalista e direttore di Vanity Fair Italia. Nel corso della sua carriera ha lavorato per diverse riviste di gossip e moda, tra cui Donna Moderna, Velvet e D di Repubblica. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Simone Marchetti, vita privata e carriera del direttore di Vanity Fair Italia

Nato a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, il 24 ottobre del 1973, Simone Marchetti ha 49 anni ed è un noto giornalista italiano, direttore di Vanity Fair Italia a partire dal 2019. Da giovane si iscrive a Filosofia all’Università Statale di Milano, ma non completa mai i suoi studi. Comincia, invece, ad avvicinarsi al giornalismo inseguendo la sua passione per il mondo della moda. Marchetti inizia a lavorare per alcune agenzie di comunicazione, per poi scrivere il suo primo articolo per la rivista Uomo.

Entra poi nella redazione di Donna Moderna, dove si occupa soprattutto di moda. Nel 2006 inizia a lavorare per Velvet, dove scrive di fashion blogger e dell’ascesa del mondo digitale. Pochi anni dopo, nel 2009, partecipa al lancio della rivista D di Repubblica. In seguito lavora per l’Huffington Post e per la sezione Affari e Finanza di Repubblica, dove cura la rubrica Backstage. È apparso anche sul piccolo schermo, come giudice dello show targato Sky Mix&Match – Il guardaroba delle meraviglie.

Vita privata: fidanzato, figli, Instagram

Simone Marchetti è dichiaratamente omosessuale, ma si sa pochissimo circa la sua vita privata. Non ha mai fatto trapelare troppi dettagli circa la sua situazione sentimentale e familiare, per questo non è noto se sia fidanzato o abbia figli. Pochi indizi anche sul suo profilo Instagram, dedicato completamente al suo lavoro. Ad oggi l’account conta ben 161mila follower.