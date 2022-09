Ambra Angiolini contro Allegri: cosa ha confidato a X Factor l’attrice

Ambra Angiolini contro Allegri: nell’ultima puntata di X Factor, l’attrice si è lasciata andare a una confidenza sempre in riferimento alla sua vecchia storia con l’allenatore della Juventus Max Allegri.

Ambra Angiolini e Max Allegri: le scorie di queste relazioni sono ancora evidenti e si arricchiscono di nuove puntate. L’attrice aveva riferito:” Esiste per tutti il giorno zero, un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte.

Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state”. Mentre l’allenatore bianconero cerca di non parlare pubblicamente della sua vecchia storia: “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: l’ho sempre tenuta separata da quella professionale”.

Cosa ha confidato a X Factor l’attrice

Nell’ultima puntata di X Factor, un concorrente Samuel Afriye nel presentare il suo brano “Riso con pollo” ha dichiarato il suo amore per l’attrice e in questo casa giudice del programma Angiolini che ha risposto con queste parole al concorrente.

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi grazie a te, caro ‘Riso con pollo’, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no”.

