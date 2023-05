Luciana Manfra, chi è la seconda moglie di Little Tony: età, vita privata, matrimonio

Chi è oggi Luciana Manfra, seconda moglie di Little Tony. Scopriamo qualcosa in più sull’ultima consorte del cantante, al suo fianco fino al giorno della sua morte nel 2013. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è oggi Luciana Manfra, seconda moglie di Little Tony: vita privata e carriera

Dopo la morte per tumore della sua prima moglie, Giuliana Brugnoli, il celebre cantante italiano Little Tony ritrovò l’amore tra le braccia di una donna più giovane, Luciana Manfra. Il loro amore generò parecchie discussioni sulle pagine dei giornali di cronaca rosa a causa della vasta differenza d’età tra i due. Nata nel 1969, Luciana era di ben 28 anni più giovane del compagno, quasi coetanea con sua figlia, Cristiana Ciacci. Lavorava anche lei nella musica, come corista e incontrò per la prima volta Little Tony proprio sul palco di uno dei suoi concerti. I due decisero di convolare a nozze nel 1999 e non ebbero mai figli insieme. Luciana rimase al fianco del marito per ben 14 anni, fino al giorno della sua morte nel 2013. Il cantante fu stroncato dallo stesso male che gli aveva portato via Giuliana, un tumore alle ossa.

Vita privata, che fine ha fatto?

Si sa molto poco circa la vita privata attuale di Luciana Manfra. Anche durante il suo matrimonio con Little Tony, non era solita concedere troppe attenzioni a media e paparazzi. Dopo la morte del marito, ha scelto di non fare commenti ufficiali e di tenersi a distanza dal tam-tam mediatico.