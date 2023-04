Benedetta Rossi apre il ristorante Super Benny a Zoomarine: sarà ospite domenica 16 aprile ed ecco il menù

Benedetta Rossi apre il suo nuovo ristorante Super Benny all’interno del famoso parco laziale. La famosa food blogger ha scelto il cartoon come riferimento per attirare soprattutto i più piccoli ed è proprio per loro che è stato dedicato un menù ad hoc.

Benedetta Rossi è una famosa food blogger ed apre il suo primo locale di Super Benny, il famoso cartoon con lei protagonista. Al giugno del 2020 è risultata essere prima nella lista dei creatori di video italiani elaborata da Sensemakers con 135,1 milioni di visualizzazioni ai suoi video. Il Super Benny Restaurant verrà aperto all’interno del Parco Acquatico Zoomarine di Roma.

Sarà ospite domenica 16 aprile ed ecco il menù

“Il 16 aprile sarò al Parco Acquatico Zoomarine (…) per inaugurare un’area dedicata al mio cartone animato, Super Benny”, ha dichiarato la food blogger in un breve video in cui lancia la notizia della sua presenza al parco per dare il via al suo nuovo ristorante. Durante l’inaugurazione sarà possibile incontrare Benedetta Rossi e le mascotte ufficiali di Super Benny o fare una foto con lei nel Museo del Selfie.

Il menù prevede sia una versione bambini sia una versione per i più grandi. I piatti per i più piccoli sono pasta al pomodoro, filetti di pollo panati e panna cotta alle fragole. Per gli adulti, il menù con le ricette approvate dalla food blogger offre pasta al ragù bianco, pasta con crema di radicchio e speck, piatto del contadino con caponata siciliana, bocconcini di pollo all’aceto balsamico e panna cotta alle fragole.