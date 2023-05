Giuliana Brugnoli, chi era la moglie di Little Tony: causa morte, vita privata, carriera, figlia

Chi era Giuliana Brugnoli, moglie di Little Tony. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’Elvis italiano. Dal suo rapporto con il cantante alla causa della sua morte.

Chi era Giuliana Brugnoli, moglie di Little Tony: vita privata, figlia, carriera

Giuliana Brugnoli è un nome molto noto tra i fan di Little Tony. Avvenente hostess di volo, è stata la prima moglie dell’Elvis italiano, con cui ha convolato a nozze nel 1972. Dal loro amore è nata l’unica figlia del cantante, Cristiana Ciacci, che ha raccontato così il primo incontro dei suoi genitori a Mara Venier, negli studi di Domenica In: “Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante fosse famoso. Una corte serrata a cui ha resistito per 6 mesi, poi sono stati insieme per 12 anni“.

La coppia ha avuto diversi alti e bassi a causa delle rispettive carriere che li tenevano spesso lontani, lasciando spesso da sola la piccola Cristiana. La nascita della bambina è stata un punto di svolta per Giuliana: “Secondo lei una volta nata io avevano raggiunto l’apice della relazione e tutto quello che veniva dopo sarebbe stato meno”. Anche il cantante confermò questa fragile situazione familiare in alcune interviste: “Mi voleva lasciare perché non stavo un momento a casa fra Sanremo, Cantagiro, Venezia e il cinema. Dal ’66 al ’70 ho fatto 15 film”.

La causa della morte di Giuliana, cosa è successo?

Nel 1993 Giuliana Brugnoli morì prematuramente, sconfitta da un brutto male, un tumore alle ossa, quando sua figlia è ancora appena un’adolescente. Diversi anni dopo, nel 2013, anche Little Tony muore per la stessa malattia. I funerali del cantante si svolsero il 30 maggio, al Santuario della Madonna del Divino Amore. In seguito, è stato seppellito nel cimitero della sua città natale, Tivoli.