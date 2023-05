Pogba, infortunio contro la Cremonese: le accuse sui social dei tifosi. Giuntoli verso la Juventus

Pogba si è infortunato per l'ennesima volta in questa stagione che sembra essere conclusa per lui. Intanto, Giuntoli vede bianconero.

Pogba si è un’altra volta fermato e la sua stagione rischia di essersi conclusa anzitempo. Il centrocampista francese è uscito dal campo dopo 22 minuti di gioco nella partita tra Juventus e Cremonese. Accuse sui social con Giuntoli che corre verso i bianconeri.

Pogba, infortunio contro la Cremonese

Paul Pogba si è infortunato contro la Cremonese dopo 22 minuti di gioco. Ennesimo stop della stagione per il centrocampista bianconero che ormai vede di più i medici che i suoi compagni in campo. Allegri nel post partita ha spiegato cosa è successo al calciatore. “Siamo tutti dispiaciuti, stava facendo discretamente bene. Abbiamo avuto minuti di difficoltà nel ritrovare le posizioni e dispiace per i sacrifici fatti. Ora dovrà sicuramente rifermarsi”. Il mister ha poi aggiunto: “Paul ormai è un uomo con figli, ha le spalle larghe per passare questo infortunio muscolare. E’ normale quando stai fermo un anno senza giocare che aumentano le possibilità di infortunio, purtroppo stava facendo bene e siamo dispiaciuti: aspettiamo”.

Pogba, infortunio: le accuse sui social dei tifosi

“In bocca al lupo all’ex giocatore (da tre anni) Pogba”, uno dei tanti attacchi al calciatore. Massimiliano invece non concede attenuanti: “9 milioni per un che dice di fare l’allenatore e 9 per un ex giocatore”, ha scritto un utente juventino sui social. Così come Andrea: “Preso in declino, allo United sempre rotto! Infortunio al ginocchio gestito da dilettanti. Società inesistente. Degna chiusura di una stagione travagliata è sbagliata”. Mentre Salvo si impietosisce: “Onestamente provo una grande pena per questo ragazzo, a livello umano”. Giovanni è impietoso: “Ti ho sempre ammirato come giocatore ma secondo me è arrivato il momento di avere il coraggio di dire basta per rispetto di società e tifosi mi dispiace dirlo ma sei diventato un ex giocatore”. William insiste: “Il talento ha dimostrato di averlo ancora, ma purtroppo il suo fisico non regge più!”. Mentre Stephen non ci sta: “Che sfortuna questo ragazzo stava giocando benissimo”. Invece, Costantino conclude così: “Forza Paul tutta la vita, ma ragazzi, qua si tratta di un professionista che costa 10 milioni di euro l’anno. Sarà il caso di risolvere consensualmente eh?!”.

Giuntoli verso la Juventus

Cristiano Giuntoli è il nome forte che gira intorno alla dirigenza della Juventus che insiste per avere il direttore dello scudetto del Napoli. Con lui anche i suoi collaboratori come Giuseppe Pompilio, con un ex Napoli come Stefano Stefanelli che da Cesena potrebbe arrivare alla Juve magari per occuparsi della Next Gen.