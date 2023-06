il 14 giugno a Milano, al Duomo, si sono svolti i funerali di Stato di Silvio Berlusconi e tra gli assenti del Milan c’era Paolo Maldini. Ma perchè Paolo Maldini non era al funerale di Silvio Berlusconi?

L’omaggio social a Berlusconi dopo la morte

Dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi, Paolo Maldini ha scritto un tributo social all’ex presidente del Milan. “Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te”. Parole che lasciavano presagire una presenza di Paolo Maldini alle esequie dell’ex premier, ma così non è avvenuto.

Perchè Paolo Maldini non era al funerale di Berlusconi

La bandiera del Milan però, tra lo sconcerto di molti tifosi, non ha partecipato al funerale di Silvio Berlusconi. Il motivo ufficiale è che Maldini in questi giorni si trova fuori Italia, precisamente a Miami per una vacanza dopo il suo addio al Milan da dirigente, ma questa motivazioni non è stata sufficiente per molti tifosi. Per altri, invece, Maldini non è andato ai funerali di Berlusconi per non portare ed accentrare l’attenzione su di lui, visto dopo il licenziamento non ha ancora parlato pubblicamente con i tifosi.

Milan, chi era presente

Presenti invece Paolo Scaroni, l’amministratore delegato del Milan e Giorgio Furlani, che ha assunto parte dei poteri relativi al mercato appartenenti a Maldini, Daniele Massaro e Franco Baresi. Presente anche Arrigo Sacchi e Fabio Capello, entrambi ex allenatori del Milan.