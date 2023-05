Lucia Annunziata oggi: compagno, carriera in Rai, tv, studi, addio alla Rai

Lucia Annunziata, giornalista ed ex conduttrice di Rai 3 e del programma Mezz’ora in più, si occupa principalmente di tematiche legate alla politica interna ed estera.

Lucia Annunziata oggi

Lucia Annunziata oggi è una conduttrice televisiva, volto di Rai 3, e una giornalista che si occupa principalmente di tematiche legate alla politica. Laureata in filosofia, ha lavorato per «il Manifesto» e per «la Repubblica» e il «Corriere della Sera», testate per le quali è stata corrispondente dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente. L’apice della sua carriera, però, in realtà è arrivato con la carriera in Rai. Direttrice del TG3 (1996-98) e presidente della RAI dal 2003-04, dal 2005 è il volto su Rai3 del programma di informazione politica In mezz’ora che dal 2017 ha assunto la denominazione Mezz’ora in più. Dal 2004 editorialista del quotidiano «La Stampa», dal 2012 al 2020 è stata direttrice di Huffington Post Italia.

Compagno

Lucia Annunziata ha una relazione da circa trent’anni con il compagno Daniel Williams, ex giornalista del Washington Post che è anche attivista di Human Right Watch (organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa per i diritti umani).

Libri

Lucia Annunziata, nel corso della sua carriera, ha pubblicato diversi libri, tra i quali L’Italia post-populista (con I. Diamanti, S. Rodotà e G. Zagrebelsky, 2013); L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico (2022).

L’addio alla Rai con il Governo Meloni

Il 25 maggio, dopo tantissimi anni alla guida di Mezz’ora in più, Lucia Annunciata dice addio alla Rai. “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”. La conduttrice, quindi, annuncia le “dimissioni irrevocabili”.“Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi – aggiunge -. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque“.