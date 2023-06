Un altro mondo, l’ultimo singolo di Tananai e Marracash: testo e video

Il panorama musicale italiano continua a mostrare un’ottima produzione. Arriva il nuovo singolo di Tananai e Marracash, dal titolo Un altro mondo.

I due hanno avuto il piacere di collaborare con Merk & Kremont.

Un altro mondo, il testo dell’ultimo singolo di Tananai e Marracash

Il mese di Giugno sta per concludersi, ma lo stesso non si può dire per le novità in campo musicale. Ecco infatti che Tananai presenta il suo ultimo singolo, coadiuvato da Marracash. Si tratta della canzone Un altro mondo.

Un sound accattivante, una “ballad” dal sapore elettronico con una critica molto aspra nei confronti della società: c’è ormai poca vera vita “tradizionale”, poiché pieni di intelligenza artificiale e inutili distrazioni. L’ambientazione scelta richiama infatti un mondo distopico, che dà ulteriore valore all’opera.

Di seguito il testo del brano:

Eravamo in tre da Milano est

Treno delle dieci e mezza verso sogni che

Un umanità non ci basterà

Mentre ballo incontro lei e mi fa:

“Se ti va di là c’è un altro mondo

Che ci capirà, torniamo a casa un altro giorno”

La fine del mondo per me sei te, sei

La fine del mondo

E se ti va di là c’è la fine del mondo

La fine del mondo per me sei te, sei

La fine del mondo, in te ci affondo

La fine del mondo per sei te, sei

La fine del mondo, in te ci affondo

Le peggio cose che staserà farò, già lo so

Saranno i migliori ricordi che avrò (uh-uh)

Ci sta salendo, siamo al momento clou

Non so più dove finisco io e cominci tu (ah)

Mentre stiamo volando mi chiedi:

“Si può andare più su di così?”

Cerchi vita sugli altri pianeti

Però non c’è molta anche qui

Emozioni fredde, digitali, co-dipententi, mai innamorati

Troppo figli per essere padri

Anche tu pensi piani malvagi?

Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara

Tra intelligenza artificiale e stupidità umana

Torniamo a casa, mañana, mañana

Baby lascia chi ti lascia

Smetti di cercare un senso, salpa

Assieme a me verso un altro universo

Guarda la fine del mondo, ho pagato il biglietto

La fine del mondo per me sei te, sei

La fine del mondo, in te ci affondo

La fine del mondo per sei te, sei

La fine del mondo, in te ci affondo

E se ti va di là c’è un altro mondo

Che ci capirà, torniamo a casa un altro giorno

Sei fine del mondo, in te ci affondo, sei

Sei fine del mondo, in te ci affondo, sei

Fine del mondo

E se ti va di là c’è la fine del mondo

Il video della canzone