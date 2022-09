Luca Argentero papà per la seconda volta: l’annuncio su Instagram

Luca Argentero sarà di nuovo papà, l’annuncio ufficiale sul suo profilo Instagram. Sua moglie, l’attrice Cristina Marino, è in dolce attesa per la seconda volta, dopo la nascita di Nina Speranza nel 2020: “Una nuova luce”.

Luca Argentero di nuovo papà, Cristina Marino è incinta: l’annuncio su Instagram

“Io, te, Nina e una nuova luce“ così Luca Argentero ha annunciato ai suoi follower di Instagram la lieta notizia: sarà di nuovo papà.

L’attore di Doc – Nelle tue mani e sua moglie Cristina Marino diventeranno genitori per la seconda volta. Argentero ha pubblicato una foto molto poetica, che lo ritrae insieme a sua moglie e alla sua prima figlia, Nina Speranza, nata nel 2020.

La coppia non ha ancora rivelato se Nina Speranza riceverà un fratellino o una sorellina. L’attore sarà senz’altro estasiato per la notizia, visto che non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa. Lo aveva svelato proprio Cristina Marino, in un’intervista a Gente: “Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”. I due si sono conosciuti nel 2015, sul set di Vacanze ai Caraibi, ma sono convolati a nozze solo nel 2021.

Oggi il loro rapporto è ancora solidissimo: “Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico”.