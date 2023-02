Luba Mushtuk, chi è la fidanzata di Costantino Vitagliano

Chi è Luba Mushtuk, ballerina e fidanzata di Costantino Vitagliano. Secondo alcune voci di corridoio, l’ex tronista e la coreografa si frequentano dal 2020. Cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Chi è la fidanzata di Costantino Vitagliano, Luba Mushtuk: carriera e vita privata

Nata a San Pietroburgo nel 1990, Luba Mushtuk è una ballerina e coreografa russa, secondo alcune voci la fidanzata di Costantino Vitagliano. Quattro volte vincitrice dei Campionati Italiani di Danza, vanta anche un secondo posto nei Campionati Europei. Nel 2018 trova molta fama nel Regno Unito, unendosi al cast di ballerini di Strictly Come Dancing, format originale dell’italiano Ballando con le stelle. Nel corso della competizione vince lo speciale Children in Need del 2018 e l’edizione speciale natalizia dello stesso anno. Nel corso degli anni Luba ha ballato al fianco di diversi vip inglesi, tra cui Shane Lynch, Jake Wood e Jay Blades.

Vita privata, la storia con Costantino: quanto c’è di vero?

Secondo le indiscrezioni, Luba Mushtuk e Costantino Vitagliano si frequentano dal 2020. La ballerina, tuttavia, non fa mai riferimento alla propria vita privata sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 80mila follower. Ci sono dubbi sulla relazione con l’ex tronista anche all’estero, dove Luba è invece associata spesso ad uno dei suoi ex partner di ballo a Strictly Come Dancing, l’ex giocatore di football americano Jason Bell. In generale, sia Costantino e Luba hanno per il momento evitato di condividere troppe foto sulla propria vita sentimentale negli ultimi anni: stanno davvero insieme o hanno altre fiamme?