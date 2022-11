Maurizio Vandelli, chi è il cantante degli Equipe 84: canzoni, vita privata, moglie, figli

Chi è Maurizio Vandelli, storico frontman del gruppo beat Equie 84. Noto come il Principe, è uno dei musicisti italiani più amati della scena anni Sessanta e Settanta. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera musicale e vita privata.

Chi è Maurizio Vandelli, vita privata e carriera del frontman degli Equipe 84

Nato a Modena il 30 marzo 1944, Maurizio Vandelli ha 78 anni ed è una figura storica della musica italiana anni Sessanta e Settanta.

È noto al pubblico in quanto frontman degli Equipe 84, una delle band beat più importanti in Italia. Formatosi a forza di pop e beat, Vandelli fa le sue prime esperienze da musicista suonando in alcuni locali estivi assieme all’amico Victor Sogliani. Lascia presto gli studi per dedicarsi alla sua carriera musicale e incidere il suo primo disco.

Dopo un’esperienza in Spagna di tre mesi, torna in Italia nel 1962 dove ha l’occasione di suonare al Vigorelli di Milano.

Si presenta insieme a Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli, che diventa la prima formazione degli Equipe 84, che prende il nome dall’età combinata dei giovani artisti. È l’inizio di una fortunata carriera per la band, che sforna molti successi nel corso degli anni. Tra i loro brani più amati ricordiamo Io in mente ho te, Tutta la mia città e soprattutto 29 settembre, canzone scritta da Mogol e Battisti.

Nonostante il successo della band, Vandelli prova a portare avanti un progetto da solista nel 1970 con L’altra faccia di Maurizio Vandelli. In seguito allo scioglimento degli Equipe nel 1979, prova a prendere strade diverse, rifiutando di partecipare a successive ricostituzioni del gruppo. Continua a dedicarsi alla musica, con parentesi nella grafica pubblicitaria e un’esperienza da conduttore televisivo nel 2000.

Vita privata: moglie, figli

Maurizio Vandelli non è solito portare troppa attenzione sulla sua famiglia e preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.

Il cantante è sposato con Stella, sua manager e compagna di vita da moltissimi anni. Dall’amore della coppia nasce un figlio, Andrea, nato nel 1998. Stella e Maurizio vivono insieme in Brianza, nel comune di Brugherio.