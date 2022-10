Chi è Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia: studi e carriera

Alessandro Cattaneo è un deputato di Forza Italia, eletto parlamentare alle elezioni politiche del 2022.

Chi è Alessandro Cattaneo

Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia dal 2009 al 2014, è un deputato e nuovo capogruppo di Forza Italia scelto da Silvio Berlusconi. Avvicinatosi alla politica all’età di 19 anni, è eletto deputato alle elezioni politiche 2018, è stato anche sindaco di Pavia dal 2009 al 2014 ed è attualmente considerato, oltre che figura dialogante, anche un fedelissimo di Silvio Berlusconi.

Nato il 12 giugno 1979, ha 43 anni e dopo la chiusura del Popolo della Libertà decise di aderire a Forza Italia. Nel 2014 Berlusconi lo nominò responsabile formazione amministratori locali del partito e nel 2015 ha fondato l’Associazione culturale Primavera Italia di stampo liberale.

Studi

Il deputato di Forza Italia è laureato in ingegneria elettronica all’Università degli Studi di Pavia.

Tv

Alessandro Cattaneo è conosciuto presso il grande pubblico anche per essere, per Forza Italia, uno dei principali volti dei talk-show politici ed è uno degli esponenti del centro-destra italiano più in vista.

Anche per questo motivo, è stato eletto come capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Moglie e figli

Alessandro Cattaneo è sposato con Marcella Ferrari, con la quale ha avuto una figlia, Giulia.