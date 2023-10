Belve, Conte si confessa: “Si al Napoli ma non in corsa…”

Belve, Conte si è raccontato nello studio del programma in onda il martedì sera su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Diversi i temi affrontati.

Belve, Conte si confessa

Antonio Conte è uno degli ospiti della puntata di Belve nella serata di martedì 17 ottobre 2023. L’allenatore italiano ha risposto alle domande della conduttrice Francesca Fagnani anche sul suo futuro in panchina. Attualmente Conte si ritrova senza una squadra dopo la sua ultima esperienza in Inghilterra.

Il suo futuro in panchina in Italia

Sul suo futuro in Italia: “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Prendere una squadra in corsa? No, perché son situazioni create prima”.

Sulle offerte milionarie dell’Arabia Saudita: “Non voglio entrare nella questione e fare qualcosa che a me ha dato fastidio in altre circostanze. Stando ai giornali l’Arabia Saudita avrebbe fatto offerte a tutti, mi ci metto dentro anche io che ho rifiutato. Parliamo di club, non di nazionale.

Poi, su Mancini: Ha fatto qualcosa di storico agli Europei, poi c’è stata la non partecipazione ai Mondiali… Sono situazioni che lasciano ferite. Per me sarebbe stata durissima. Ma in quel caso, forse sì, dopo sarei andato via”. Tra i tanti temi affrontati, c’è anche quello dell’addio più doloroso, ossia l’addio alla Juventus: “Quello di cui mi sono un po’ pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Sai quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi poi di andare via”.