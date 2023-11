Lorenzo Amoruso, chi è l’ex calciatore: la risposta alle accuse di violenza

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore e dirigente di calcio accusato di essere stato violento con la sua ex compagna.

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore di Serie A che è stato accusato di essere stato violento con la sua ex compagna. Lui si difende e racconta la sua verità.

Lorenzo Amoruso, chi è l’ex calciatore

Lorenzo Pier Paolo Amoruso è nato a Bari nel giugno del 1971. La sua vita professionale è stata nel calcio soprattutto. Come attaccante ha giocato con la Fiorentina, poi all’estero con con i Blackburn e i Cosmos. Torna infine nel 2010 alla Fiorentina come dirigente. 10 anni dopo prende parte a Temptation Island con Manila Nazzaro: i due sono stati insieme per tre anni circa.

Inoltre, ha avuto esperienze in tv come opinionista sportivo, in particolare appare in programmi tra cui: Platinum Calcio, Lunedì gol, Sportitalia e Radio Sportiva, oltre ad aver collaborato per TV8 per il commento tecnico delle partite UEFA Europa League. Nel 2016 conduce con Gianluca Vialli Squadre da Incubo, oltre a essere stato nel 2017 uno dei concorrenti di Celebrity Masterchef 2, show condotto da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

La risposta alle accuse di violenza

L’ex calciatore è stato accusato di violenza nei confronti dell’ex compagna Manila Nazzaro. “Ho sbagliato, ma non sono violento” ha detto lui sulle pagine del settimanale Novella2000. “Sulla nostra rottura ne sono state dette di tutti i colori e non da me”, ha esordito Lorenzo Amoruso nell’intervista. “E’ stata lei a cambiare negli ultimi mesi in cui stavamo insieme e non la riconoscevo più. Tant’è che io dopo il nostro addio ho scelto di confrontarmi con un professionista e lei poco dopo ha presentato pubblicamente il nuovo compagno” ha detto riferendosi alla storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. “Io per lei mi sono trasferito da Firenze a Roma, addirittura comprando casa. Probabilmente non c’era la stessa visione del rapporto, perché secondo me quando due persone vogliono stare insieme non c’è bisogno delle nozze per certificare il sentimento“, ha detto l’ex calciatore.

“Fino a quando ho detto sì a tutto le cose andavano bene, quando ho iniziato a prendere posizione, sono diventato un mostro. Dopo Capodanno avevo capito che la nostra relazione non funzionava più. E c’erano troppe discussioni inutili. Probabilmente in quel momento lei aveva iniziato a frequentare un’altra persona, e forse lo sentiva anche da prima” ha raccontato.

“Lei ha detto cose assurde: è vero che abbiamo litigato, ma penso che succeda in ogni coppia. Tra noi non c’erano problemi insormontabili, ma Manila addirittura ha detto che la nostra relazione era tossica, che l’ho umiliata, denigrata…”. Ha poi aggiunto: “E’ stata tradita la mia fiducia, mi prendo parte delle responsabilità: quando una storia finisce le colpe sono a metà come le ragioni. Ma io sono stato sincero”. Poi, ammette ad un certo punto di aver sbagliato: “Sono andato oltre con le parole, ma non sono un violento come mi ha dipinto lei. Le ho detto che le auguravo la menopausa e che per lei Miss Italia era finita nel 1999: queste sono le cose che ho detto. Sono cose brutte, ma è stato peggio essere accusato di violenza, soprattutto in questi tempi dove le donne sono troppo spesso protagoniste di cronaca nera”.