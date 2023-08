Italia’s Got Talent 2023 su Disney+: quando inizia, chi sono i giudici, conduttori e il trailer

Italia’s Got Talent 2023 arriva sulla piattaforma streaming Disney+. Una nuova edizione con novità tra i giudici e i conduttori che danno freschezza ancora una volta al format. Pubblicato in queste ore anche il trailer.

Italia’s Got Talent 2023 su Disney+: quando inizia

La nuova edizione di Italia’s Got Talent è pronta a partire su Disney+ da l 1° settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming, con nuove puntate disponibili ogni settimana. Si tratta di un programma internazionale adattato in 72 paesi. In Italia è curato da Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.

L’edizione italiana sarà il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming. In Italia il format è partito su Canale 5 che ha trasmesso le prime 5 edizioni con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti in giuria. Poi sono arrivate le sei edizioni targate Sky/Tv8 che hanno ottenuto uno strepitoso successo.

Italia’s Got Talent 2023: chi sono i giudici

Novità per quanto riguarda i giudici: ai confermati Mara Maionchi e Frank Matano sono stati introdotti due volti nuovi come la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale. Novità assoluta invece per quanto riguarda i giudici: ci saranno, infatti, Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.

Il trailer