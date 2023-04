Luca Vezil sui Ferragnez: “Sono un’Accademia da social, sanno fin dove spingersi”

Luca Vezil parla dei Ferragnez: “La famiglia Ferragni un’Accademia dei social, quasi militaresca”. L’ex di Valentina Ferragni parla di Chiara e Fedez e della loro influenza: “Sanno fin dove spingersi e dove invece non è il caso”.

L’influencer e modello Luca Vezil ha detto la sua sulla grande popolarità delle sorelle Ferragni. L’ex fidanzato di Valentina, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato sia degli esordi sul web della sua ex fiamma che del metodo di lavoro dietro il successo dei Ferragnez, da anni un colosso del mondo dei social. Lo stesso Vezil ha ammesso di dovere molte delle sue abilità da influencer alla “rodata scuola della famiglia Ferragni”, le cui lezioni gli hanno impedito di fare troppi passi falsi nel corso degli anni. C’è molto lavoro e disciplina per il modello dietro al successo di Chiara Ferragni e Fedez: “Un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c’è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo.”.

Vezil ha poi raccontato di essere stato lui a spingere Valentina a lanciarsi sui social: “Io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare”. Una spintarella che ha poi portato fortuna: “Un giorno trovammo una mail in cui dicevano a Valentina: ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi. Le dissi: ti piace la maglietta? Se sì allora fallo, ti faccio io la foto. Da lì è nato tutto”.

Vezil all’esordio come conduttore su Paramount+ con Are You The One Italia

Nel corso dell’intervista, Vezil ha parlato anche di un suo nuovo progetto in arrivo: sarà il conduttore di un nuovo programma in onda su Paramount+, il reality-dating show Are You The One Italia. Per il modello 31enne sarà un vero e proprio salto nel vuoto. Quello della conduzione è un mondo tutto nuovo per lui: “Non avevo mai neanche pensato di diventare un conduttore: quando mi hanno proposto di fare questo salto non mi sentivo preparato. Per convincermi mi hanno detto che non era niente di più di quello che facevo normalmente, ogni giorno, solo che questa volta avrei avuto qualcuno che mi guidava, un canovaccio”.