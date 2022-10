Listeria, gorgonzola ritirato dai supermercati: quale e dove il lotto nel mirino

Listeria, gorgonzola ritirato dai supermercati. Il Ministero della Salute ha provveduto a rendere pubblica la notizia che mette in evidenza il prodotto alimentare incriminato con alche il luogo in cui è stato individuato.

Ancora allarme listeria a causa di prodotti alimentari contaminati nei supermercati. Anche questa volta il Ministero della Salute ha provveduto ha condividere la notizia sul proprio sito mettendo in guardia i consumatori. Infatti, la raccomandazione è “di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso”. Il prodotto in questione è il “Gorgonzola Dolce Dop” da 300 grammi.

Quale e dove il lotto nel mirino

Il lotto ritirato è quello di “Gorgonzola Dolce Dop” da 300 grammi, a marchio Pascoli Italiani, prodotto da Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia con sede a Besate (Milano). L’avviso, pubblicato sul sito del ministero della Salute, specifica che il lotto in questione è il 218246252, ritirato per “possibile presenza di Listeria monocytogenes”, e si invitano i consumatori a “non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso”. Il nuovo ritiro per listeria segue quelli avvenuti nelle settimane scorse che hanno riguardato alcuni lotti di wurstel, tramezzini e pancakes.

