Chi è l’uomo travolto da forme di Grana Padano in Lombardia: ricerche in corso per salvarlo

Chi è l’uomo travolto da forme di Grana Padano: è successo in un caseificio in Lombardia. Un uomo è stato schiacciato dalle forme di formaggio che si trovavano sugli scaffali. In questi minuti i soccorritori sono a lavoro per cercare l’uomo e salvargli la vita. Si cercano di stabilire anche le cause nel frattempo.

Chi è l’uomo travolto da forme di Grana Padano in Lombardia

Giacomo Chiapparini ha 75 anni ed è l’imprenditore agricolo che è stato travolto da circa 25mila forme di Grana Padano cadute nel capannone di un caseificio La vicenda si è consumata a Romano di Lombardia (Bergamo) in un caseificio dove si trovava a lavorare il titolare. Immediatamente sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco – giunti da Bergamo, da Romano di Lombardia, da Treviglio e Dalmine -, i carabinieri e i mezzi del 118. A dare l’allarme è stato un dipendente.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Ricerche in corso per salvarlo

In questo momento i soccorritori stanno cercando di salvare la vita all’imprenditore, scavando tra le forme di Grana Padano che hanno praticamente schiacciato l’uomo. Probabilmente, dalle prime informazioni, la caduta di un primo scaffale, alto fino al soffitto, ha causato un micidiale effetto domino e l’uomo non è riuscito a scampare. Le speranze di trovarlo vivo sono molto poche ma si continua a scavare e a sperare. Tanta la paura che l’imprenditore possa essere rimasto ucciso dalla caduta delle tante forme di formaggio.

LEGGI ANCHE: Angelo Duro a Taormina imbratta i manifesti e il sindaco Cateno De Luca attacca il comico: “Ti prendo a calci”