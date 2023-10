Aspettando Viva Rai2: cos’è, a che ora e dove si vede il programma di Fiorello

Aspettando Viva Rai2 è l’anteprima del programma di Fiorello che arriverà presto su Rai2. Intanto, lo showman arriva con nuove puntate smart e social per intrattenere il suo pubblico.

Aspettando Viva Rai2: cos’è

Rosario Fiorello è pronto a tornare con la nuova edizione del programma Viva Rai2. Nel frattempo, però ritorna Aspettando Viva Rai2. Lo showman siciliano e i compagni di viaggio Fabrizio Biggio e Mauro Casciari commentano da un bar di Roma, a modo loro, i fatti accaduti e quelli che accadranno durante la giornata.

Poi, dal lunedì 6 novembre, invece, prenderà il via la seconda stagione di Viva Rai2 con nuove puntate, la nuova location al Foro Italico e tante sorprese.

A che ora e dove si vede il programma di Fiorello

Le puntate iniziano da lunedì 16 ottobre 2023 e di mattina presto (ore 7.15 circa…). L’appuntamento è sulla pagina Instagram di Fiorello e poi, con l’integrazione di materiali sempre nuovi e originali, anche su RaiPlay. Il primo ospite della puntata è stato Tommaso Paradiso per iniziare alla grande e con il botto le nuove puntate. “Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti, dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogl…”, ha ironizzato Fiorello in apertura di diretta.