Diletta Leotta molestata, l’annuncio shock della conduttrice: “Una brutta esperienza”. Il primo incontro con Karius

Diletta Leotta molestata, l’annuncio shock della conduttrice: “Una brutta esperienza”

Diletta Leotta ha dichiarato di essere stata vittima di molestia quando era solo una ragazzina del liceo. La conduttrice ha raccontato il brutto episodio in un’intervista al settimanale Grazia. “Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente” ha spiegato. “Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto?’“ ha continuato la conduttrice. “Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’Istituto“ ha concluso.

La Leotta ha parlato anche del rapporto con le colleghe: “Forse, nel caso della giornalista Paola Ferrari che più volte mi ha attaccata, è dovuto al fatto che non ci siamo mai incontrate. Magari, se mi conoscesse, direbbe: ‘Scusate ho sbagliato'”.

Il primo incontro con Karius

La conduttrice ha anche raccontato il suo primo incontro con Loris Karius: “Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole“ ha raccontato. “Ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita‘. Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo. Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato“ ha ricordato ancora. “E io: ‘Oddio ragazze ha scelto me’. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: ‘Dai, andiamo a conoscerlo’. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati“ ha concluso.