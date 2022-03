Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: previsioni segno per segno

Oroscopo Aprile 2022, ecco le previsioni di Paolo Fox segno per segno. Tutte le novità per il mese prossimo secondo le stelle.

Nuovo mese, nuove previsioni. Arriva l’Oroscopo di Aprile 2022, secondo la lettura delle stelle di Paolo Fox. Scopriamo cosa ci riserva il futuro secondo l’astronomo più amato e seguito della tv.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno per Aprile 2022

Marzo si avvia verso la fine, e lo sguardo degli appassionati di astrologia torna a rivolgersi al cielo. Cosa ci riservano le stelle nelle prossime settimane? Scopriamo le previsioni dell’Oroscopo di Aprile 2022 secondo Paolo Fox.

Ecco la lettura delle stelle segno per segno per l’esperto astrologo televisivo.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Il transito di Mercurio e Marte dona agli Ariete una marcia in più, soprattutto in ambito creativo e politico. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno a risolvere problemi legali e finanziari. Tanta nuova energia e voglia di rinnovamento per tutto il mese. Per quanto riguarda l’amore, la positività di Aprile è l’anticamera perfetta per grandi progetti e passi importanti da attuare il mese prossimo.

Fortunati anche i single, un nuovo amore potrebbe essere dietro l’angolo.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Con la fine di un periodo complicato, Aprile segna l’inizio di una fase di ripresa per i nati nel Toro. Più respiro per i giovani sul lavoro, qualche grattacapo per chi ha imprese già avviate. Siate cauti e non correte rischi inutili. Poche gioie in ambito amoroso nella prima settimana del mese.

I single avranno più fortuna verso la fine del mese. Per chi ha appena chiuso una storia, potrebbe essere il momento di lasciar perdere e guardare al futuro.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Nuovi stimoli e ottimismo in ufficio per i nati nei Gemelli. Entro la fine di Aprile potrebbe arrivare la soluzione a diverse questioni lavorative in sospeso. Con le nuove idee ed energia arriva anche tanta pressione: attenti allo stress e non perdete la calma.

Con così tanta carne al fuoco sul lavoro i Gemelli rischiano di ignorare l’amore. Si alza il rischio di tradimenti e di problemi con vecchi partner. I nuovi amori faticheranno a crescere e i progetti di coppia subiranno rallentamenti inaspettati. Anche in questo caso, mantenere la calma sarà fondamentale.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Rivoluzioni sul lavoro potrebbero portare più tensione nella vita dei nati nel Cancro.

Stop alle distrazioni per gli studenti, si rischia di inciampare gravemente. Poche soddisfazioni dal punto di vista economico, Aprile sarà un mese pieno di spese. Tante relazioni fugaci per i single, ritornerete in contatto con la vostra sensualità. Ma non abbassate la guardia: gli ultimi giorni del mese richiederanno calma e sangue freddo.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Mese duro in ambito lavorativo per i nati nel Leone.

Marte sarà in opposizione fino al 15 Aprile, il che potrebbe portare a scelte complicate sul lavoro. La situazione potrebbe cambiare, stavolta in meglio, a Maggio. Si preparano novità in amore, che avranno inizio il mese prossimo. I Leone single avranno modo di incontrare e conoscere persone nuove. Fino al 10 Aprile sfruttate la vostra grande voglia di fare.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Sospiri sul lavoro, i progressi dei nati nella Vergine saranno rallentati da burocrazia, ritardi e indecisione.

Per i dipendenti, tuttavia, potrebbero aprirsi nuove finestre di opportunità. L’incertezza in ufficio potrebbe avere conseguenze anche nella vita amorosa, soprattutto nelle coppie di lunga data. Tanti i conflitti anche in ambito familiare. Per poter decollare le storie nuove dovranno superare alcuni ostacoli. Non lasciate che le difficoltà di Aprile vi stressino troppo: scaricate la tensione dedicandovi a qualcosa di divertente.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Attenti ai conti e a non spendere troppo, a Maggio potrebbero arrivare spese impreviste. I nati nella Bilancia faranno bene a controllare e richiedere maggiori garanzie. Verso la fine del mese andrà fatta una scelta importante sul lavoro, soprattutto per chi ha attività proprie. Almeno in amore la situazione è più rosea. La vostra vita sentimentale sarà un tonico perfetto per lo sfinimento e l’incertezza. Tanti focosi incontri per i single, con grande complicità e compatibilità a letto.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Molti alti e bassi sul lavoro per i nati nel segno dello Scorpione. Attenzione al portafogli: le spese inaspettate sono dietro l’angolo. Non lasciatevi buttare giù e mantenete la calma, soprattutto tra il 3 e il 10. Aggrappatevi piuttosto all’amore, che andrà decisamente meglio. I single. I single ritroveranno la voglia di mettersi in gioco, ma dovranno fare attenzione nella scelta del partner. Sarà importante evitare chi ha uno stile di vita troppo diverso o movimentato.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Ottimo momento sul lavoro per i nati nel Sagittario, che potranno sfruttare il supporto delle stelle per ottenere un rinnovo, un aumento o concludere affari. La musica cambia alla fine del mese: difficoltà emotive e stress in arrivo dal 25 al 27. Attenzione a non trascurare l’amore e la famiglia. Le tante distrazioni sul lavoro potrebbero rendervi disattenti e portare a polemiche e incomprensioni, anche nelle coppie più unite. Molti ostacoli anche per gli amori appena sbocciati.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Si prospetta un mese ideale dal punto di vista lavorativo per i nati nel Capricorno. È il momento di cogliere le occasioni e far riconoscere il vostro valore, spingete per affari o rinnovi contrattuali in sospeso. I più giovani potranno tentare di diventare più autonomi, ma attenzione alle difficoltà economiche. Più ambivalente la situazione in amore. Le coppie in difficoltà dovranno attraversare ulteriori ostacoli, la situazione resterà incerta fino a maggio. Per i single, può essere un buon momento per incontrare una persona nuova.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Un Marte positivo porterà agli Acquario cambi di scenario soddisfacenti in ambito lavorativo. Sarete spinti da rinnovato interesse e sicurezza in ufficio, nonostante qualche singhiozzo dal punto di vista economico. Siate inflessibili e guardate al futuro: potrebbero aprirsi prospettive interessanti per le vostre passioni. Ottimo momento sia per le coppie che per chi ancora alla ricerca dell’amore. Nuove e promettenti storie per i single e una stagione eccezionale per gli innamorati di lungo corso.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2022

Con il transito di Giove, Mercurio, Marte e Nettuno, per i Pesci si prepara un Aprile con i fiocchi. Con la giusta preparazione e strategia riuscirete a trovare la via giusta sul lavoro, a patto di non strafare. Molti incontri produttivi nel corso del mese e buone notizie anche in ambito sentimentale, soprattutto per le coppie. Che sia il momento giusto per organizzare un progetto serio? Fortuna anche per i single, che potrebbero conoscere qualcuno di davvero speciale.