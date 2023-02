L’insegnante di ballo Raimondo Todaro lascia Amici 2022?

Raimondo Todaro lascia il programma Amici 2022 di Maria De Filippi? Ecco cosa sta accadendo.

Raimondo Todaro lascia Amici 2022?

L’indiscrezione che l’insegnante di ballo Raimondo Todaro sia pronto a lasciare la cattedra di insegnante ad Amici 2022 sta diventando sempre più concreta. Stando ad alcune indiscrezioni pubblicate su Nuovo Tv, alla base di questo possibile abbandono che potrebbe concretizzarsi a breve ci sarebbero dei problemi di coppia con la moglie Francesca Tocca. Le difficoltà sarebbero iniziate qualche mese fa e in realtà anche all’interno del talent, specie negli ultimi mesi, Raimondo Todaro si è mostrato un po’ sottotono (alcuni allievi, addirittura, come Megan Ria hanno preferito cambiare insegnante).

La crisi con la moglie di due anni fa, poi la pace

In realtà, però, non è la prima volta che i due hanno attraversato un periodo di crisi. Già due anni fa, infatti, avevano deciso di riprovarci dopo un periodo difficile che li aveva allontanati (e la “sbandata” di lei per un giovane ballerino). Raimondo Todaro e Francesca Tocca, però, avevano deciso di accantonare il passato e guardare al futuro. Ora, però, la crisi di coppia sarebbe di nuovo dietro l’angolo anche se sulla questione ancora ci sono bocche cucite. Di sicuro tra i diretti interessati sui social, se non fosse per qualche scatto con la figlia, viene mostrata ben poca complicità di coppia tra i due.