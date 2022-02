Chi è Francesca Tocca: biografia, Raimondo Todaro, Amici

Chi è Francesca Tocca: è una ballerina molto apprezzata in Italia che è riuscita ad imporsi anche in televisione nel programma Mediaset Amici, condotto da Maria De Filippi.

Chi è Francesca Tocca: biografia

Francesca Tocca è nata a Catania il 24 luglio 1989. A 16 anni era già una ballerina professionista molto apprezzata nella sua amata Sicilia. È proprio nel cuore della sua città che ha aperto una scuola di ballo. Nel 2015 è entrata come professionista ad Amici. Tocca è spostata ed ha anche una figlia ed è specializzata anche in balli latinoamericani.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Francesca Tocca ha una figli di nome Jasmine, nata nel 2013, avuta dall’allora marito Raimondo Todaro, il famoso ballerino che tutti abbiamo conosciuto a Ballando con le stelle per molti anni, e poi nel 2021 passato ad Amici come professore.

Le nozze con Raimondo Todaro sono arrivate nel 2014, dopo tre anni di convivenza. Raimondo Todaro, classe 1987, ha ritrovato sua moglie, dopo un periodo di lontananza, nell’autunno del 2021 i due sono tornati insieme.

Francesca Tocca: Amici

Ad Amici 21 quando in studio c’erano Pio e Amedeo che hanno chiesto a Raimondo Todaro e alla sua ex di allora Francesca se fossero tornati insieme e i due si sono baciati.

Raimondo Todaro spiega il bacio e i rapporti con Francesca: “Ci vogliamo molto bene e siamo in buoni rapporti. Continuo a pensare che sia una ragazza pura e mi auguro che sia felice. Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme.

Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta. Non c’è stato un vero fattore per la fine della relazione. Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano. Sai, a un certo punto ti accorgi che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner.

Perché ho rivelato pubblicamente la fine del nostro amore? Per far arrivare l’informazione diretta e immediata al pubblico. L’ho fatto per rispetto di tutte le persone che ci hanno sempre seguito in tv e sui social. Mi sembrava doveroso mettere la situazione in chiaro”.

