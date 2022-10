Chi è Geneme Tonini: vita privata, origini, film, carriera

Geneme Tonini è una giovane attrice padovana, ma che ha origini etiopi. Sarà ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Chi è Geneme

Geneme è un’attrice di origini etiopi che è stata adottata da una famiglia italiana quando aveva solo tre anni. Ballerina, modella e attrice, Geneme si è fatta conoscere nella serie “Nudes”, adattata dall’omonima serie norvegese di successo. Prima della serie “Nudes”, Geneme aveva partecipato come comparsa nella serie Sky “We are who we are” di Luca Guadagnino girato a Bagnoli e ne “L’alligatore” della Rai ambientato a Padova ed è apparsa nel 2022 nel film “Dietro le quinte – Backstage”, dance movie diretto da Cosimo Alemà (disponibile su Prime Video).

Ha praticato danza classica e moderna e ha studiato per tanti anni il pianoforte.

Geneme e l’Italia

Geneme è un’attrice che è stata adottata da quando aveva “Sono qui da quando avevo 3 anni, adoro il centro con i suoi monumenti storici e il fatto che sia molto viva a livello culturale”, ha raccontato a Il Gazzettino. L’attrice di origini etiopi è molto riservata e, seppur pubblichi alcuni contenuti sui social, raramente questi riguardano la sua vita privata.

Non si sa, infatti, se l’attrice sia sentimentalmente legata a qualcuno o meno.