Lauryn Goodman, chi è l’amante di Kyle Walker: vita privata, figli, età

Chi è Lauryn Goodman, amante segreta di Kyle Walker. Giovane modella ed influencer, ha frequentato di nascosto il noto calciatore, già sposato con Annie Kilner. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Lauryn Goodman, amante di Kyle Walker: vita privata e carriera

Nata il 18 gennaio 1991, Lauryn Goodman ha 33 anni ed è una nota modella ed influencer, finita sulle copertine di tutti i giornali di gossip in quanto amante segreta di Kyle Walker, calciatore del Manchester City e della nazionale inglese. È la sorella maggiore di Chloe Goodman, ex modella e personaggio televisivo che ha trovato la fama nel Regno Unito per la sua partecipazione a reality show come Ex on the Beach e Celebrity Big Brother. Da parte sua Lauryn Goodman si è creata una certa notorietà sul web, costruendosi un seguito su Instagram di oltre 146mila follower. Ha inoltre fondato un marchio di abbigliamento femminile, Nineteen Clothing, molto apprezzato nel Regno Unito.

Vita privata e figli, la relazione segreta con il calciatore

Lauryn Goodman e Kyle Walker cominciano a frequentarsi in segreto nel 2019, durante una breve crisi coniugale tra il calciatore e la sua compagna storica Annie Kilner. Da questo primo flirt arriva il primo figlio della modella, Kairo, nato nell’aprile del 2020. Walker si è poi sposato con Annie nel 2021, ma ciononostante ha continuato a frequentare Lauryn. Nell’agosto del 2023 l’influencer ha dato alla luce una bambina, la cui paternità è rimasta un mistero per diversi mesi. Goodman, infatti, aveva svelato solo un dettaglio sul padre, senza fare il nome di Walker: “È un calciatore”. Stanca delle bugie di Kyle Walker, che si rifiutava di rivelare la verità a sua moglie, Lauryn si è presa la responsabilità di risolvere la questione e ha spifferato tutto ad Annie.

In un’intervista concessa a The Sun la modella ha spiegato che Kilner meritava di sapere cosa fosse successo prima che la vicenda arrivasse inevitabilmente ai giornali: “Continuavo a dire a Kyle ‘Devi dirglielo’. Se tutti sapessero in che situazione si trovano potrebbero fare le proprie scelte da adulti nella vita. C’erano udienze in arrivo riguardo a nostra figlia, c’erano documenti che volavano in giro e si erano svolti incontri legali e Annie aveva bisogno di sapere la verità prima che qualcosa diventasse pubblico”. Annie, incinta di sei mesi del quarto figlio con il terzino del Man City, ha preteso delle prove da Lauryn prima di convincersi che suo marito si era costruito una doppia vita: “Continuava a chiedere prove, e allora le ho mostrato il test del Dna”.