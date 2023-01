Don Bruno Maggioni, chi è il prete cantante: The Voice Senior, Ricchi e Poveri, parrocchia

Chi è Don Bruno Maggioni, parroco canterino spesso ospite in tv. Di recente ha partecipato come concorrente a The Voice Senior 2023, cantando anche un duetto con i Ricchi e Poveri. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Don Bruno Maggioni, parrocchia, vita privata e carriera del prete cantante

Nato a Montevecchia il 17 dicembre 1957, Don Bruno Maggioni ha 65 anni ed è un prete molto noto al pubblico italiano grazie alle sue apparizioni televisive in cui ha messo in mostra le sue doti canore. È il parroco di Margno, comune italiano in provincia di Lecco, ed è diventato celebre proprio per i suoi movimentati matrimoni, pieni di intermezzi cantati e ballati. Canta fin da quando era piccolo, quando imitava insieme a sua sorella i suoi artisti preferiti. Entra in seminario a 23 anni e diventa sacerdote all’età di 37 anni. Don Bruno la musica come una grande gioia e un ottimo mezzo per trasmetterla a chi ha attorno, come ha spiegato in diverse interviste: “Lo faccio con spontaneità e trascino tutti. Mi accorgo che cantando e celebrando gioiosamente comunico il vero entusiasmo e coinvolgimento. Questa è la cosa più bella che possa accadere”. Negli ultimi tempi Don Bruno è apparso spesso come ospite in televisione, dove ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. È stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso, negli studi di Forum e in quelli di Da grande, su Rai 1.

La partecipazione a The Voice Senior 2023 e il duetto con i Ricchi e Poveri

Nel 2023 Don Bruno Maggioni ha deciso di seguire le orme di Suor Cristina e di lanciarsi in un talent show. Il parroco ha infatti partecipato come concorrente all’ultima edizione di The Voice Senior. Don Bruno ha provato a convincere i giudici con la sua versione di Nessuno mi può giudicare, ottenendo purtroppo quattro no. L’eliminazione non ha affatto turbato il suo umore, il parroco non si è lasciato buttare giù: “Ma che bello, che gioia essere qui con voi. Vi voglio un mondo di bene. Il mio messaggio è questo: amore, speranza e gioia”. Prima di lasciare lo studio, Don Bruno si è esibito in un duetto con i suoi idoli, cantando il suo cavallo di battaglia Mamma maria accanto ai suoi amati Ricchi e Poveri.