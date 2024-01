Kyle Walker, la doppia vita del terzino del Man City: due famiglie e figli segreti

Smascherata la doppia vita di Kyle Walker, il terzino del Man City aveva due famiglie. Uno scandalo travolge la vita del difensore della nazionale inglese che da anni si era creato una vita parallela con la sua amante.

La doppia vita di Kyle Walker, due famiglie per il terzino del Man City

Il nome di Kyle Walker, noto terzino del Manchester City e della nazionale inglese, è finito su tutti i giornali e non per le sue gesta sul campo da calcio. L’atleta si è trovato infatti nell’occhio del ciclone a causa della sua caotica vita sentimentale. Secondo quanto rivelato dai tabloid inglesi, Walker si era costruito una doppia vita, costruendosi una famiglia sia con sua moglie, Annie Kilner, che con la sua amante, l’influencer Lauryn Goodman. Il calciatore ha tre figli con Kilner, al momento incinta del quarto, ed altri due con Goodman. Il primo, Kairo, era già noto al pubblico e alla moglie, concepito in un breve flirt con la modella durante una temporanea crisi con Annie, con cui si è poi sposato nel 2021. Discorso ben diverso per il secondo figlio di Walker e Goodman, concepito quando il calciatore era già sposato e tenuto poi segreto.

Le parole dell’amante: “Devi dirglielo, deve fare le sue scelte”

Ad aprire il vaso di Pandora è stata la stessa Lauryn Goodman, ormai stanca delle bugie del calciatore. La donna ha contattato la moglie di Walker a Santo Stefano, spiegandole tutta la situazione. A sua detta, era necessario che Annie fosse consapevole della doppia vita del marito così che potesse fare le sue scelte prima dell’inevitabile scandalo pubblico. “Continuavo a dire a Kyle ‘Devi dirglielo’.” -ha spiegato Goodman in un’intervista concessa a The Sun– “Se tutti sapessero in che situazione si trovano potrebbero fare le proprie scelte da adulti nella vita. C’erano udienze in arrivo riguardo a nostra figlia, c’erano documenti che volavano in giro e si erano svolti incontri legali e Annie aveva bisogno di sapere la verità prima che qualcosa diventasse pubblico”. Convinta dalle parole di Lauryn, Annie Kilner ha subito chiesto il divorzio dal marito, chiudendo una relazione durata ben dodici anni.