Annie Kilner, chi è l’ex moglie di Kyle Walker: vita privata, carriera, figli

Chi è Annie Kilner, ex moglie di Kyle Walker. Compagna storica del noto calciatore del Manchester City, ha chiesto il divorzio dopo aver scoperto la doppia vita del marito, che frequentava da tempo l’influencer Lauryn Goodman.

Chi è Annie Kilner, ex moglie di Kyle Walker: vita privata e carriera

Nata nel 1992, Annie Kilner ha 31 anni ed è una modella e personalità televisiva britannica, nota a livello internazionale soprattutto in quanto ex moglie di Kyle Walker, difensore del Manchester City e della nazionale inglese. Sebbene abbia sempre preferito proteggere la sua famiglia e la sua vita privata dalle indiscrezioni di tabloid e giornali di gossip, Kilner è spesso apparsa sugli spalti dell’Etihad Stadium per fare il tifo per suo marito. Nel corso degli anni ha ricevuto diverse offerte di lavoro come modella e ha stretto molti accordi con famosi marchi di abbigliamento. Il suo profilo Instagram ha un seguito di quasi 50mila follower ed è pieno di scatti tratti da servizi fotografici e dalla sua vita quotidiana.

Vita privata e figli, l’infedeltà del calciatore e il divorzio

Annie Kilner incontra Kyle Walker per la prima volta nel 2008, quando il calciatore milita ancora nello Sheffield United. All’epoca il difensore aveva 18 anni, mentre Annie ne aveva appena 16. È l’inizio di una lunga relazione per la coppia, che convola a nozze nel 2021 dopo anni di fidanzamento. Dal loro amore sono nati tre figli, Riaan, Roman e Reign. Al momento Kilner è incinta del suo quarto figlio con il calciatore.

Nel dicembre del 2023 la modella ha chiesto il divorzio dal marito, che da anni portava avanti una relazione clandestina con l’influencer Lauryn Goodman. I due si erano frequentati brevemente nel 2019, durante una temporanea separazione tra il calciatore ed Annie. Da quel flirt era nato un figlio, Kairo Walker, ma la relazione pareva essersi conclusa dopo le nozze con Kilner. Il difensore del City, tuttavia, ha continuato a frequentare Lauryn in segreto, finché la sua stessa amante non ha spifferato tutto alla moglie nel giorno di Santo Stefano. Walker è infatti anche il padre del secondo figlio di Lauryn, nato nell’agosto del 2023. Ferita dalla rivelazione, Annie ha definito il marito un “vigliacco” e ha immediatamente chiesto il divorzio: “Purtroppo, dopo molti anni di matrimonio e tre meravigliosi bambini insieme, ho deciso di prendermi del tempo lontana da Kyle. Non ho intenzione di rilasciare ulteriori commenti al riguardo. Per ora chiedo che sia rispettata la mia privacy e quella dei miei bambini durante questo periodo difficile”.