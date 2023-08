Maltempo a Torino, forti nubifragi hanno causato tanti danni: ecco in quali zone della città

Maltempo a Torino: danni e disagi in queste ore per il forte nubifragio che ha messo in allarme molte zone della città.

Maltempo a Torino: danni e disagi in molte zone della città che sono state colpite da un terribile nubifragio. In queste ore tanti sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco che continuano a lavorare. Disagi anche all’aeroporto di Caselle.

Maltempo a Torino, forti nubifragi hanno causato tanti danni

Un terribile nubifragio si è abbattuto sulla città di Torino causando numerosi danni. Secondo gli esperti di meteoweb.eu i violenti temporali hanno scaricato 84mm di pioggia a Caselle, 53mm a Venaria Ceronda, 46mm in via della Consolata, 45mm a Reiss Romoli, 44mm ai Giardini Reali, 22mm a Brandizzo. Il maltempo ha interessato tutto l’hinterland del capoluogo piemontese provocando anche forti raffiche di vento, fino a 65km/h, e intense grandinate nella zona sud della città. Disagi anche all’aeroporto di Caselle dove, per gli allagamenti, sono stati dirottati tanti voli soprattutto per la tempesta di fulmini.

Ecco in quali zone della città

In numerose zone della città sono stati necessari gli interventi dei Vigili del Fuoco. A Caselle Torinese, la copertura di un capannone ha ceduto crollando su alcune vetture in sosta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Interventi anche nella zona di Chieri e di Settimo Torinese per alberi e rami caduti e tettoie pericolanti. Inoltre, il Centro Meteo Piemonte ha segnalato anche un temporaneo rialzo della Dora Riparia a Torino per gli ingenti quantitativi di pioggia caduti in zona e sulla collina.

