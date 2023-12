Mina e Celentano al Festival di Sanremo 2024: l’idea di Amadeus

Mina e Celentano al Festival di Sanremo 2024 come ospiti: la notizia bomba è stata lanciata dalla rivista Novella 2000. Sarebbe davvero un bel colpo da Amadeus.

Mina e Celentano al prossimi Festival di Sanremo insieme come super ospite. La bomba viene lanciata da Novella 2000 in prima pagina creando aspettative e sogni di tanti. Sarebbe davvero un colpo di scena e di uscita unico per Amadeus alla sua quinta edizione al timone del Festival della musica italiana.

L’idea di Amadeus

Secondo Novella 2000, Amadeus ha una pazza idea in mente: “trapela un progetto immenso, un’idea che qualcuno sta azzardando quasi con timore: già si ipotizzava l’idea di avere Adriano Celentano per cantare L’italiano, un omaggio al grande Toto Cutugno, scomparso l’agosto scorso, che aveva scritto quella canzone proprio per lui. E ora viene avvicinato il nome di Adriano a quello della sua amica Mina, l’unica, l’irraggiungibile”, si legge sulla rivista.

“Certo è che se sarà complicato avere Adriano per l’omaggio a Toto, non si potrà certo pretendere di avere presente Mina a Sanremo, perché se Adriano a Sanremo è di casa ed è salito sul palco anche una decina d’anni fa (va anche in vacanza nella vicina Bordighera), Mina è da quando ha 36 anni che non vuole più apparire, vedere e frequentare (nemmeno Blanco l’ha mai vista e il loro disco è stato registrato in sedi diverse, lui a Milano, lei nella sua casa di Lugano). L’ultima volta che Mina è entrata in uno studio Tv lo fece come “valletta” accanto a Paolo Limiti alla tv svizzera). Ma c’è un escamotage: l’idea del progetto è un video ti vedo e non ti vedo (come nel video con Blanco) ispirato a quello di Natalie Cole, quando duettò solo virtualmente in un video col padre, il leggendario Nat King Cole, nel meraviglioso Unforgettable. E non sarebbe la prima volta che Mina apparirebbe a Sanremo in un video: già lo fece a Sanremo 2019 con la canzone Kiss the sky di Jason Derulo”.