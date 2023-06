Chi è Irene Vella, autrice e giornalista: dalla malattia alla vita privata

Andiamo a scoprire chi è Irene Vella, autrice e giornalista italiana. Dalla sua vita privata alla carriera, approfondiamo il suo percorso, professionale e non.

Ospite del programma “Oggi è un altro giorno” Giovedì 1 Giugno, soffermiamoci sull’artista.

Irene Vella, chi è: carriera

Giornalista e autrice, per Irene Vella la scrittura è stata una vera e propria salvezza, tanto da averle permesso di affrontare (e superare) i momenti difficili.

Il suo percorso professionale parte come giornalsita nel 2004, grazie alla collaborazione la rivista Voce di Romagna. Nel corso degli anni si è poi avvicinata a Eva 3000, Vanity Fair, Visto, Vero, Tu Style, Oggi e Gente, contando anche Donna Moderna. Attualmente è protagonista di X-Style, una trasmissione che si interessa al costume e alle tendenze, trasmesso su Canale 5.

Nell’ultimo periodo ha raccontato anche della sua rinascita, attraverso il libro “Un chilo alla volta. Viaggio di andata e ritorno dalla prigione dell’obesità”.

Vita privata e malattia

Della sua vita privata si è potuto scoprire qualcosa, grazie al coraggio di raccontarsi. Irene Vella si è sposata con Luigi Pagana e dal loro amore è nata Donatella. I primi anni di unione sembrano essere positivi, fino a che Luigi non si ammala per via di un’insufficienza renale di natura cronica, con una diagnosi terribile. A salvargli la vita sarà la stessa Irene, che gli dona un rene permettendogli di guarire e sconfiggere la malattia. Irene Vella, nata a Milano Marittima il 30 Maggio 1970, è così la prima donna italiana – donatrice di rene – ad aver messo al mondo un figlio.

Coraggio, cuore e voglia di vivere e rinascere. Ecco chi è Irene Vella, che ha confessato di aver sofferto di obesità, arrivando a pesare circa 120 Kg. Per questo motivo l’artista classe ’70 ha deciso di sottoporsi – 2 anni fa – alla “sleev gastrectomy”, ovvero una resezione gastrica intestinale indirizzata al tubo digerente, con l’obiettivo di ridurre la produzione di alcuni ormoni che causano la sensazione di fame.

Un passo alla volta, o meglio un chilo alla volta, Irene ne è uscita più forte di prima.

