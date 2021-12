Aggretsuko 4: trailer, quando esce, dove vederla

È in arrivo la quarta stagione di Aggretsuko: quando esce, dove vederla e il trailer ufficiale. Ambientata in una Tokyo piena di animali antropomorfi, la serie anime segue le vicende di un panda rosso, la contabile 25enne Retsuko. Schiacciata da ansie quotidiane e continue insoddisfazioni lavorative, Retsuko sfoga in segreto la sua rabbia al karaoke, a colpi di brani death metal.

Aggretsuko 4: quando esce e dove vederla

L’uscita della quarta stagione di Aggretsuko, serie animata ispirata all’omonima mascotte della Sanrio, è stata annunciata per il 16 Dicembre 2021. La pagina ufficiale della serie ha stuzzicato i fan lo scorso Settembre rivelando l’arrivo di nuovi episodi e la locandina ufficiale.

Aggretsuko 4 sarà disponibile in streaming in esclusiva su Netflix. Saranno rilasciati 10 episodi di durata dai 15 ai 25 minuti. Dopo il grande successo della terza stagione ad Agosto 2020, è arrivata la conferma per il regista Rarecho e l’intero cast vocale della serie. Aggretsuko (o “Aggressive Retsuko”) è stata originariamente creata dall’artista Yeti per Sanrio. Si tratta di un’azienda giapponese specializzata nella commercializzazione di personaggi e mascotte, famosa soprattutto per la creazione di Hello Kitty. Prima del grande successo internazionale della prima serie nel 2018, era stata protagonista di 100 corti umoristici, in cui la protagonista affrontava i tipici inconvenienti della vita d’ufficio.

Sinossi e trailer ufficiale

Il 9 Novembre 2021, il canale Youtube ufficiale di Netflix ha pubblicato il trailer della quarta stagione di Aggretsuko. Da settimane ormai gli appassionati si interrogano sui nuovi personaggi e i risvolti di trama presentati nel promo. Non è ancora disponibile una sinossi ufficiale della nuova stagione.

La serie, ambientata in una Tokyo abitata da animali antropomorfi, segue la vita di Retsuko, un panda rosso di 25 anni impiegata modello in un’azienda contabile. La sua vita lavorativa non è affatto come se la aspettava: tra carichi di lavoro schiaccianti e superiori incompetenti e maschilisti, Retsuko è costretta ogni giorno a sopportare tutto con un sorriso. La sua unica ancora di salvezza è il karaoke, dove sfoga tutta la sua rabbia quotidiana cantando brani death metal.