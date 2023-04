Lascia, l’ultimo singolo di Mina: testo e video

Tornata a cantare, Mina presenta il suo nuovo singolo dal titolo Lascia. Il brano fa parte dell’ultimo album dell’artista classe ’40, che si intitola “Ti amo come un pazzo”.

Un nuovo modo di mettersi alla prova e un altro modo di raccontarsi.

Lascia, il testo dell’ultimo singolo di Mina

L’ultimo disco di Mina Mazzini – in arte Mina – è stato pubblicato qualche giorno fa e presenta, come sempre, un’accurata ricerca. Dalle canzoni scelte alle musiche utilizzate, l’artista 83enne rimane un’autentica certezza. La “tigre di Cremona” si era fatta già sentire duettando con Blanco, con la canzone Un briciolo di allegria.

Questa volta il pezzo è tutto suo e si intitola Lascia. Fa però parte del nuovo album “Ti amo come un pazzo”. Un testo delicato ma struggente, arricchitto della classe – senza tempo – della protagonista. La canzone vuole quasi lasciare un messaggio: è un incoraggiamento a non rinunciare mai e a tornare sempre ad amare.

Di seguito il testo del brano:

Lascia che il tuo cuore questa notte voli via

sulle grandi ali di una piccola poesia

Lascia che si stacchi da quel corpo che non sa

quanta strada ha fatto fino a qua

Lascia che la mente ceda il posto all’anima

Lascia che l’incanto tocchi la tua verità

Troverai le tue ragioni e ti stupirai

capirai l’amore cosa fa

Per una notte amore con passione è semplice

volersi bene nella vita è più difficile

per poi scontrarsi e ricorrere i ricordi ormai ingialliti

dell’immagine di una fotografia

e fare a pugni con la nuda realtà

prendere a calci tutto quello che non fa

per un verdetto senz’appello che il destino ha riservato a chi

nella vita sconti non ne ha avuti, non ne ha chiesti e non ne avrà

Lascia che il tuo cuore si consoli a una bugia

Lascia che ci creda come fosse un’agonia

Lascia che la mente lasci il passo all’anima

Lascia che l’amore voli via

Per una notte amore con passione è semplice

volersi bene nella vita è più difficile

per poi scontrarsi e ricorrere i ricordi ormai ingialliti

dell’immagine di una fotografia

e fare a pugni con la nuda realtà

prendere a calci tutto quello che non fa

per un verdetto senz’appello che il destino ha riservato a chi

nella vita sconti non ne ha avuti, non ne ha chiesti e non ne avrà.

E mentre il cuore si consola

la ragione non perdona

la misera fine di un amore

Il video della canzone