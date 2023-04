Un briciolo di allegria, l’ultimo singolo di Blanco con Mina: testo e video

Il panorama musicale italiana si sta dimostrando all’altezza delle aspettative e questo 2023 ha già regalato moltissime nuove canzoni. Si aggiunge alla lista delle new entry Un briciolo di allegria, ultimo singolo di Blanco che ha avuto l’onore di duettare con Mina.

La canzone fa parte del suo ultimo disco, Innamorato.

Un briciolo di allegria, il testo dell’ultimo singolo di Blanco insieme a Mina

Dopo aver fatto parlare in maniera negativa di sé, Blanco torna a raccontarsi, stavolta con la pubblicazione secondo disco in studio dal titolo Innamorato, all’interno del quale ci sono ben 12 canzoni, tra cui il singolo cantato insieme a Mina. Si tratta di Un briciolo di allegria, una canzone che narra dell’artista, un 20enne pieno di aspirazioni e sogni, un’autentica pagina di diario, come il resto dell’album.

In più la voce di Mina non è che un plus, essendo lei una cantante che non ha bisogno di presentazioni.

Di seguito il testo del brano:

In mezzo al viale

giocavo a pallone

sulla strada sterrata che mi ha cresciuto

Dove il cielo è bordeaux immerso nel verde

dove Dio creò distese di niente

Se non è sincero

se l’amore è vero muori dentro

un sentimento puro, no non ha futuro se ti perdo

della mia vita che non è infinita ha un prezzo onesto

ma per fortuna che

Poi ci siamo trovati

sotto un chiaro di luna

forse un po’ stropicciati

da una storia vissuta

poco dopo eravamo stesi sopra una pietra

coi capelli in mano

con una matita scriverei una poesia pa pa pa pa pa pa

per un briciolo di allegria pa pa pa pa pa pa

Tutte le offese che vuoi

non serviranno se puoi parlare

con me

ed è difficile saper distinguere l’amore

dalla follia Se non è sincero

se l’amore è vero muori dentro

un sentimento puro, no non ha futuro se ti perdo

della mia vita che non è infinita ha un prezzo onesto

ma per fortuna che Poi ci siamo trovati

sotto un chiaro di luna

forse un po’ stropicciati

da una storia vissuta poco dopo eravamo stesi sopra una pietra

coi capelli in mano

con una matita scriverei una poesia pa pa pa pa pa pa

per un briciolo di allegria pa pa pa pa pa pa E non invecchia mai

ciò che vive dentro noi

e non sbiadisce mai

come foto polaroid Se non mi domando

chi eravamo

io non mi ricordo

chi siamo

per un briciolo di allegria

pa pa pa pa pa pa

Il video della canzone