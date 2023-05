Lago di Como, luogo del matrimonio tra Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo

Dopo aver fatto parlare di sé grazie ai suoi gol, Lautaro Martinez è pronto ad unirsi in matrimonio con Agustina Gandolfo.

Luogo dell’evento sarà il Lago di Como, con diversi invitati, sia legati al mondo del calcio che di altri settori.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, pronto il matrimonio

Lo stato di forma di Lautaro Martinez è sotto gli occhi di tutti. L’argentino grazie ai suoi gol – e alle sue prestazioni – sta trascinando l’Inter in cima. I due gol in finale di Coppa Italia (contro la Fiorentina) hanno portato i nerazzurri a vincere il nono trofeo. Dopo essere stato protagonista in campo, lo sarà anche fuori. celebrando il matrimonio con la sua amata, Agustina Gandolfo.

I due si sono sposati a Milano – il 12 Giugno – senza rilasciare la notizia, attraverso rito civile. Il rito religioso è previsto invece per domani, Lunedì 29 Maggio. La festa avrà invece luogo sul Lago di Como, precisamente presso Villa d’Este, a Cernobbio. Secondo alcune indiscrezioni, non dovrebbe mancare Leo Messi, grande amico del Toro nerazzurro. Entrambi argentini, sono legati da un grande rapporto.

Dal mondiale vinto alla stagione sensazionale con l’Inter. La supercoppa italiana e la Coppa Italia, manca soltanto il proibitivo sogno della Champions League contro l’inarrestabile Manchester City. Martinez ha ancora tempo per pensarci, attualmente preferisce viversi il sogno e il momento, sposandosi con la sua amata, Agustina Gandolfo. La modella e fashion blogger porterà una ventata di stile durante la cerimonia, aggiungendo eleganza alla location.

I due hanno anche una figlia, Nina, quindi per loro si tratta di coronare un sogno, continuando però ad amarsi, a viversi e a costruire insieme. Uniti da numerosi interessi, tra cui il cibo e lo sport. L’argentina è infatti molto attenta allo stato di forma e per questo si trova d’accordo con il calciatore dell’Inter.

Per la coppia è arrivato il momento di sposarsi e diventare una famiglia a tutti gli effetti.