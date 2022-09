Elezioni domenica 25 settembre, meteo: piogge previste in molte regioni

Elezioni domenica 25 settembre: cosa dicono le previsioni meteo per il giorno in cui i cittadini sono chiamati alle urne?

Elezioni domenica 25 settembre, ecco il meteo della giornata: l’Italia torna alle urne per le elezioni politiche, ma in diverse regioni sono previste piogge che potrebbero condizionare l’affluenza alle urne.

Elezioni domenica 25 settembre, l’Italia al voto

domenica 25 settembre l’Itala tornerà al voto per un appuntamento elettorale importantissimo: le elezioni politiche. Dopo la caduta di Mario Draghi, infatti, gli italiani sono chiamati ad esprimere la propria preferenza nella cabina elettorale per il rinnovo del parlamento.

Si avvia al termine, così, una legislatura molto tormentata, vissuta senza una maggioranza politica ballerina in parlamento che ha portato anche alla nascita di un Governo di larghe intese.

Elezioni domenica 25 settembre: il meteo

Il meteo previsto per domenica 25 settembre, nelle regioni italiane, possiamo dire essere davvero ballerino. Domenica 25 Settembre, infatti, il maltempo dovrebbe colpire le Regioni centrali tirreniche con forti temporali distribuiti – secondo gli ultimi aggiornamenti – tra Toscana, Umbria, Liguria e Lazio.

Ciò quindi fa presagire che alcune grandi città come Firenze, Pisa, Perugia, Livorno, Grosseto, Viterbo e soprattutto Roma, potrebbero vedere un maltempo per tutto l’arco della giornata elettorale. Al Nord dovrebbero essere risparmiate da questo fenomeno regioni come Lombardia, Piemonte e le altre regioni del Nord, mentre temporali sono previsti soprattutto in Friuli Venezia Giulia.

