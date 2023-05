Coppa Italia, vince l’Inter: ecco l’Albo d’oro completo

Conclusa la 76° edizione di Coppa Italia, l’Albo d’oro presenta una sola squadra in vetta, ovvero la Juventus. A quota nove ben due compagini, di cui l’Inter, che viene da due successi di fila.

Trofeo che manca da tempo ai giallorossi.

Albo d’oro Coppa Italia: tutte le squadre che hanno vinto

La finale disputata ieri sera, in data 24 Maggio 2023, ha messo a confronto due squadre molto diverse. La Fiorentina da un lato e l’Inter dall’altro. I toscani, oltre alla finale di Coppa Italia, sono in corsa per il titolo della Conference League, affronteranno infatti il West Ham nell’atto conclusivo. Completamente opposto l’impegno dei nerazzurri, che macinano in classifica e si giocheranno gli ultimi 90 minuti (più eventuale extra) contro il Manchester City, per alzare al cielo la Champions League.

Obiettivi differenti e forze in campo diverse, eppure la finale di Coppa Italia – valida per la 76° edizione – non solo non ha deluso le aspettative, ma è riuscita anche a sembrare equilibrata. Il match si è subito acceso grazie alla rete di Nico Gonzalez, dopo 3 minuti. A rimettere tutto in parità ci ha pensato Lautaro Martinez, lo stesso che – qualche minuto dopo – ha completato la rimonta. Tutto nel primo tempo, con la ripresa aggressiva e vivace. La gara è termina 1-2, permettendo all’Inter di vincere.

Alzata la coppa al cielo, si vanno a scoprire tutti i club che hanno conquistato questo premio.

Di seguito la lista di tutte le vincitrici:

Juventus: 14

Inter: 9

Roma: 9

Lazio: 7

Fiorentina: 6

Napoli: 6

Milan: 5

Torino: 5

Sampdoria: 4

Parma: 3

Bologna: 2

Atalanta: 1

Genoa: 1

Venezia: 1

Vado: 1

Vicenza: 1

Diverse le squadre a chiudere la classifica, con “appena” una vittoria registrata. Menzione d’onore per il Bologna, il quale ha vinto due finali su due, senza mai perdere. Nelle ultime annate se la sono contesa quasi sempre le stesse compagini, ma non sono mancate le piacevoli sorprese.

