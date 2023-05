Charli Ljung, chi è il fidanzato di Loreen, superfavorita all’Eurovision

Chi è Charli Ljung, fidanzato di Loreen, cantante svedese superfavorita all’Eurovision 2023. Scopriamo qualche informazione in più sul conto del compagno dell’artista svedese. Cosa sappiamo di lui? Che lavoro fa? Da quanto tempo stanno insieme?

Chi è Charli Ljung, fidanzato di Loreen: tutto sul compagno della superfavorita all’Eurovision 2023

Charli Ljung è un fotografo svedese, noto al pubblico internazionale soprattutto in quanto fidanzato di Loreen, celebre cantante tra i principali candidati alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023. Ljung lavora da molto tempo nell’industria fotografica, dove ha cominciato facendo gavetta come assistente. Lavora nel settore dal 2003 e negli anni ha collaborato con molti nomi importanti del mondo della fotografia. Ha molta esperienza nell’industria della moda e ha lavorato a Parigi per ben sette anni. Negli anni Ljung si è affermato in Svezia sia come fotografo che come direttore della fotografia per film e cortometraggi.

Vita privata, la relazione con Loreen

Charli Ljung e Loreen stanno insieme già da qualche anno. La cantante svedese ha rivelato al pubblico la sua relazione con il fotografo nel marzo del 2021. Ljung l’ha spesso fotografata in occasione di festival e concerti, come si può vedere sul suo profilo Instagram. La coppia convive da diverso tempo in una casa a Stoccolma, ma non è noto se i due abbiano figli.