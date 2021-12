Oggi è un altro giorno non va in onda: cosa è successo?

Oggi è un altro giorno non va in onda questo pomeriggio: cosa è successo? Ecco spiegata la cancellazione del talk show di Serena Bortone.

Oggi è un altro giorno non va in onda questo pomeriggio. Il seguitissimo talk show di Serena Bortone, normalmente in onda ogni giorno su Rai 1 dalle 14, è stato sospeso dalla programmazione. Cosa è successo?

Oggi è un altro giorno non va in onda: ecco cosa è successo

Brutte notizie per i fan di Oggi è un altro giorno. Il rotocalco di Rai 1 condotto dall’amata giornalista Serena Bortone non andrà in onda oggi, 29 Dicembre. Cosa è successo? La spiegazione è molto semplice: oggi si svolge lo sciopero dei giornalisti Rai, proclamato dal sindacato USIGRai per protestare contro i tagli all’informazione.

L’adesione allo sciopero di molti cronisti ha costretto le reti Rai a porre alcune modifiche del palinsesto, tra cui la cancellazione di Oggi è un altro giorno dalla programmazione odierna. Al suo posto, andrà in onda su Rai 1 il film Aladdin, remake live action del 2019 dell’omonimo classico Disney.

Le modifiche al palinsesto di oggi

Il talk show di Serena Bortone è solo una delle grandi assenze dal palinsesto di oggi. Anche Unomattina non è andato in onda al suo consueto orario.

La cancellazione del rotocalco mattutino ha portato alla trasmissione anticipata di Storie Italiane, che è andato un onda un’ora prima del solito, alle 9. Assente dalla programmazione anche La vita in diretta, sostituito da una replica di Tale e Quale Show – Il Torneo, il talent presentato da Carlo Conti.